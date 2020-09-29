Пакьяо согласился на бой с Макгрегором
Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо согласился выйти на ринг с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом рассказал помощник Пакьяо Джек Джонсон.
«Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю гонорара Мэнни направит на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса», — приводит слова Джонсона издание Bloody Elbow.
32-летний Конор Макгрегор уже провёл один поединок в профессиональном боксе. В августе 2017 года он сразился с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером и проиграл ему техническим нокаутом.
Напомним, в мае 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
«Придушенный, стучит по руке Хабиба». Канделаки высмеяла слова Макгрегора о бое с Пакьяо
- 29 сентября 2020
-
11:00
-
10:15
-
09:33
-
08:48
- 28 сентября 2020
-
23:44
-
22:59
-
21:30
-
20:02
-
18:45
-
17:32
-
16:03
-
15:35
-
15:07
-
14:10
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57
-
16:58
-
16:41
-
15:13
-
14:34
-
13:26
Партнерский контент