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В команде Гассиева объявили, где, когда и с кем он дебютирует в тяжёлом весе

В команде Гассиева объявили, где, когда и с кем он дебютирует в тяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Мурат Гассиев проведёт дебютный бой в тяжёлом весе 31 октября в Сочи, его соперником станет американец Кевин Джонсон. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды россиянина.

41-летний Кевин Джонсон был претендентом на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC. На его счету 53 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпел 17 поражений, ещё один бой закончился вничью.

На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе, ещё один бой признали несостоявшимся.

Ранее Гассиев заявил, что его не интересует матч-реванш с украинцем Александром Усиком, который уже дебютировал в тяжёлом весе.

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