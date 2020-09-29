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Кормье заподозрил, что Джонс поднялся в тяжёлый вес, так как испугался реванша с Рейесом

Кормье заподозрил, что Джонс поднялся в тяжёлый вес, так как испугался реванша с Рейесом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье предположил, почему, по его мнению, экс-обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс решил перейти в тяжёлый дивизион. По мнению Кормье, Джонс просто не захотел ещё одного боя с Домиником Рейесом.

Напомним, в минувшие выходные вакантный пояс в полутяжёлом весе оспорили Рейес и польский боец MMA Ян Блахович. Поляк одержал победу.

«Это так странно. Вы когда-нибудь видели настолько оторванного от реальности парня? Такое впечатление, что он сказал себе: я испугался Рейеса, но теперь вернусь в полутяжёлый вес и подерусь с Блаховичем, так как он его победил.

С ума сойти. Кто так делает? Ну кто так делает?» — приводит слова Кормье издание BJPenn.com.

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