Кормье заподозрил, что Джонс поднялся в тяжёлый вес, так как испугался реванша с Рейесом
Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье предположил, почему, по его мнению, экс-обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс решил перейти в тяжёлый дивизион. По мнению Кормье, Джонс просто не захотел ещё одного боя с Домиником Рейесом.
Напомним, в минувшие выходные вакантный пояс в полутяжёлом весе оспорили Рейес и польский боец MMA Ян Блахович. Поляк одержал победу.
«Это так странно. Вы когда-нибудь видели настолько оторванного от реальности парня? Такое впечатление, что он сказал себе: я испугался Рейеса, но теперь вернусь в полутяжёлый вес и подерусь с Блаховичем, так как он его победил.
С ума сойти. Кто так делает? Ну кто так делает?» — приводит слова Кормье издание BJPenn.com.
Блахович: после победы над Рейесом я стану лучшим в мире. Лучше Джона Джонса
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