Чимаев может выступить в тяжёлом весе в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, заявил, что у него есть вариант с проведением поединка в тяжёлой весовой категории.

«Посмотрим, есть такие варианты, тоже. Конечно, почему нет. 92 кг [между боями] я набираю, так что мог бы подраться [в тяжёлом весе]», — приводит слова бойца ТАСС.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.