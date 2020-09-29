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Бойца — чемпиона Rizin Мусаева призвали в армию из-за военных действий в Нагорном Карабахе

Бойца — чемпиона Rizin Мусаева призвали в армию из-за военных действий в Нагорном Карабахе
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Азербайджанский боец ММА Тофиг Мусаев был призвал в армию после частичной мобилизации в стране, сообщает 1News.az. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации из-за военных действий в Нагорном Карабахе. 30-летний Мусаев — чемпион Rizin в лёгком весе.

27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий.

На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.

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