«Вот поэтому...» Хабиб показал яркие фото с тренировок перед боем с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов показал, как проходит тренировочный процесс в преддверии титульного поединка с Джастином Гэтжи, опубликовав соответствующие фотографии в «Инстаграме». Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Вот поэтому...» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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