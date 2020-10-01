Нурмагомедов: Уайт сказал, что у него есть какое-то большое предложение для меня

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не знает, каким будет его дальнейший карьерный путь после защиты титула в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Бой состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Что дальше? Очень хороший вопрос. Не знаю. Планирую закончить Гэтжи в октагоне 24 октября. А дальше? Очень хороший вопрос.

Мне нравится соревноваться, биться с лучшими бойцами мира. Поэтому я здесь. Не выступаю в UFC ради денег. У меня много сторонних бизнес-проектов, могу зарабатывать и так.

Не думаю, что завершу карьеру после боя. У нас есть несколько вариантов. Поговорим об этом после поединка. Дана Уайт (президент UFC. – Прим. «Чемпионата») сказал, что у него есть нечто особенное для меня. Но я попросил его придержать предложения до конца боя. Он говорит, что у него есть какое-то очень большое предложение. Посмотрим», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.