Хабиб Нурмагомедов побрился налысо. Видео
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, что его подопечный побрился налысо.
В видео Нурмагомедов в шутку заявил, что теперь это его новый стиль, который называется «по встречке». Помимо этого Хабиб пошутил, что отныне Мендесу всегда следует с ним соглашаться и также побриться налысо.
В настоящее время Нурмагомедов проводит тренировочный лагерь в ОАЭ, где готовится к титульному бою с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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