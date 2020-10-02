Хабиб Нурмагомедов побрился налысо. Видео

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, что его подопечный побрился налысо.

В видео Нурмагомедов в шутку заявил, что теперь это его новый стиль, который называется «по встречке». Помимо этого Хабиб пошутил, что отныне Мендесу всегда следует с ним соглашаться и также побриться налысо.

В настоящее время Нурмагомедов проводит тренировочный лагерь в ОАЭ, где готовится к титульному бою с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.