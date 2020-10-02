Хабиб: по мне люди будут изучать, как за 28 боёв не пропустить ни одного значимого удара

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о своей карьере. Напомним, Нурмагомедов, выступающий в MMA с 2008 года, одержал 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

«С 15 лет я надеваю перчатки. Конечно, я бить умею: и руками, и ногами, и коленями. И защищаться умею, вы никогда не видели на мне крови.

Я конкурирую, и сказать, что на высоком уровне, — это будет неправильно. Вы же сами видите этот уровень. Думаю, что, когда пройдут годы, люди будут изучать мои бои и смотреть, как можно было за 28 боёв не пропустить ни одного значимого удара. Так что, как говорится, время нас оправдает», — рассказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.