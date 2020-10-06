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Лиана Джоджуа — о Петре Яне: он никогда не был белым и пушистым

Лиана Джоджуа — о Петре Яне: он никогда не был белым и пушистым
Бокс/ММА / UFC 0

Российская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, рассказала о характере действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«У него всегда был такой характер. Я прекрасно помню его ещё до выступлений в UFC. Если ему кто-то что-то говорил, он мог жёстко человеку ответить. То есть, у него такой характер. Он никогда не был белым и пушистым. Просто тогда это не все видели, он не был таким популярным. Сейчас, когда он стал чемпионом, его словам придаётся больше огласки, а так он не поменялся. Он такой, каким был и всегда. Не говорю, что он плохой. Он дерзкий, если ему что-то сказали, он не молчит. Некоторые бойцы могут промолчать, не хотят треш-тока, а вот он не такой, не будет молчать», — сказала Джоджуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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