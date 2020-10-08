Макгрегор принял предложение UFC провести бой с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что он принял предложение UFC провести бой с Дастином Порье в этом промоушене.
«Привет, Дастин. Я принял предложение UFC о бое с тобой, но сказал, что поединок должен состояться в 2020 году. Я буду готов к 21 ноября, учитывая недавние травмы, а также в любую дату в декабре — 12-го или 19-го числа. Кроме того я пожертвую $ 500 тысяч в фонд Good Fight Foundation», — написал Конор Макгрегор в своём «инстаграме».
Напомним, ранее Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.
После этого Дастин Порье сообщил, что он согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC.
Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
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