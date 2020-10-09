«Продался!» Фергюсон обвинил Порье во взятке от «международного террориста» Макгрегора

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон резко отреагировал на то, что боец MMA Дастин Порье и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор договорились о бое под эгидой промоушена и что ирландец согласился пожертвовать $ 500 тыс. в благотворительный фонд американца.
«Что за продажа! Ты взял взятку от международного террориста. Отличная работа, парень.
Я представляю Америку. Все эти разговоры о бое — лишь игра в запугивание. Я останусь в стороне от этого. Взять деньги и гордиться этим — фейк», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
В настоящее время неизвестно, кто будет следующим соперником Фергюсона. Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, предложил ему подраться с Исламом Махачевым, который как раз лишился соперника.
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