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Лобов предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым и объяснил почему

Лобов предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым и объяснил почему
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, дал прогноз на титульный бой обладателя пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. По мнению Лобова, победу в этом поединке одержит Гэтжи.

«Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжёлый поединок для обоих бойцов. Считаю, Гэтжи обладает навыками, необходимыми для победы над Хабибом. Кроме того он храбрый боец, у него есть характер.

Очень важно прессинговать всё время, не отступать. Гэтжи хорошо борется, умеет держать темп, у него есть мощь. Классный будет бой.

Это будет намного более равный бой, чем принято думать. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина. Но мне кажется, что это будет равный бой», — сказал он в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.

Гэтжи: Хабиб — глупец, если думает, что я не смогу его нокаутировать
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