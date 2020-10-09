Лобов предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым и объяснил почему

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, дал прогноз на титульный бой обладателя пояса UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. По мнению Лобова, победу в этом поединке одержит Гэтжи.

«Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжёлый поединок для обоих бойцов. Считаю, Гэтжи обладает навыками, необходимыми для победы над Хабибом. Кроме того он храбрый боец, у него есть характер.

Очень важно прессинговать всё время, не отступать. Гэтжи хорошо борется, умеет держать темп, у него есть мощь. Классный будет бой.

Это будет намного более равный бой, чем принято думать. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина. Но мне кажется, что это будет равный бой», — сказал он в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.