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Чимаев — президенту UFC: не получаю боя в полусреднем весе — начинаю вызывать средневесов

Чимаев — президенту UFC: не получаю боя в полусреднем весе — начинаю вызывать средневесов
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, намекнул, что устал ждать, пока кто-то из представителей полусреднего веса согласится на бой с ним.

«Не получаю боя в полусреднем весе — начинаю вызывать средневесов», — написал Чимаев в своём «твиттере», тегнув президента UFC Дану Уайта и матчмейкера Мика Мейнарда.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.

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