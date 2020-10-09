Чимаев — президенту UFC: не получаю боя в полусреднем весе — начинаю вызывать средневесов
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, намекнул, что устал ждать, пока кто-то из представителей полусреднего веса согласится на бой с ним.
«Не получаю боя в полусреднем весе — начинаю вызывать средневесов», — написал Чимаев в своём «твиттере», тегнув президента UFC Дану Уайта и матчмейкера Мика Мейнарда.
На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.
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