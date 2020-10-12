Фергюсон ответил на предложение менеджера Хабиба подраться с Махачевым за $ 100 тыс.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон отреагировал на предложение Али Абдель-Азиза, менеджера действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, ранее Абдель-Азиз предложил Фергюсону $ 100 тыс. за бой с Исламом Махачевым, который входит в команду Нурмагомедова.
«Ну хорошо. Где мои $ 200 тыс. и 20 отжиманий? Не переживайте, скоро увидимся», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
Махачев занимает 11-е место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса. Предыдущий поединок он провёл в сентябре 2019 года, когда победил Дави Рамоса решением судей. Россиянин провёл восемь боёв в UFC, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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