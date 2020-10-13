Пулев подтвердил дату и место титульного боя с Джошуа
Болгарский боксёр Кубрат Пулев, выступающий в тяжёлой весовой категории, подтвердил, что его поединок с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа, как и планировалось, состоится 12 декабря в Лондоне.
«Дата официально утверждена: бой пройдёт в Лондоне 12 декабря. Пусть победит сильнейший», — написал Пулев в на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Напомним, изначально планировалось, что титульный бой Джошуа — Пулев состоится 20 июня, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
30-летний Джошуа провёл 24 поединка в профессиональном боксе, одержав в них 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпев одно поражение. У 39-летнего Пулева 28 побед и одно поражение.
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