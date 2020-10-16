Тилл: я, чёрт возьми, просто съем Чимаева

Экс-претендент на титул в полусреднем весе UFC Даррен Тилл ответил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, которые ранее заявил, что размажет оппонента.
«Приятный парень. Но он не на моём уровне. Переведу его в партер и размажу. Говорил, что жду его. Пусть приезжает в Абу-Даби», — сказал ранее Чимаев о Даррене.
В ответ на это Тилл опубликовал на своей странице в социальной сети фото обоих бойцов и написал: «Размажет? Я, чёрт возьми, просто съем этого парня», – заявил Тилл.
Фото доступно на странице Даррена Тилла в «Инстаграме».
В декабре 2020 года Тиллу предстоит встреча с Джеком Херманссоном. Что касается Чимаева, то он по-прежнему пребывает в поисках соперника. От боя с ним уже отказались Дэмьен Майя, Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман. Ожидается, что Хамзат выступит в декабре, а его соперником может стать Нил Мэгни.
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