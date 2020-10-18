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Редкач, ранее критиковавший Ломаченко, поддержал его после поражения

Редкач, ранее критиковавший Ломаченко, поддержал его после поражения
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Иван Редкач, не раз критиковавший бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, поддержал соотечественника после того, как тот проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесу.

«У каждого механизма есть свой ресурс. Наш идол тоже не железный. Не судите строго. Вася, мы все, вся Украина — с тобой. Ждём обратно на ринг», — написал Редкач на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.

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