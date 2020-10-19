Гэтжи: когда я уложу Хабиба Нурмагомедова, тысячи его поклонников будут плакать

31-летний американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи в преддверии боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым выразил мнение о поклонниках российского спортсмена.

«Знаю ли я российских бойцов и спортсменов? Знаю немногих. Но знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьёзные парни на земле, но их очень легко довести до слёз. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать.

Я могу пообещать своим фанатам, что 24 октября буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. За 25 минут поединка Хабиб будет в опасности», — цитируют слова Гэтжи «Известия».

Напомним, главным поединком шоу UFC 254 станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. Турнир запланирован на 24 октября.



32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.