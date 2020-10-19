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Гэтжи заявил, что ему не нравится тренер Нурмагомедова

Гэтжи заявил, что ему не нравится тренер Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил о неприязни к Хавьеру Мендесу, тренеру действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Мендес готовит Нурмагомедова к титульному поединку с Гэтжи, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Мне не нравится его тренер Хавьер. Он, может быть, и хороший человек, но всегда неуважительно вёл себя по отношению ко мне. Так что я жду не дождусь, когда уложу Хабиба, и спрошу, каково это ему», — приводят слова Гэтжи «Известия».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который возглавит кард турнира UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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