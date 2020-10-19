Беспутин назвал ограблением решение судей в бою Ломаченко — Лопес

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Беспутин прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.

Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.

По мнению Беспутина, бой на самом деле выиграл Ломаченко, а не Лопес.

«Для меня Ломаченко выиграл бой. Я подумал, что судья плохо себя чувствует. Видимо, у него был не бой перед глазами, а пелена. Конечно, это ограбление», — приводит слова Беспутина ТАСС.

Победив Ломаченко, Лопес к имевшемуся у него поясу IBF добавил пояса WBA, WBC и WBO. На его счету 16 побед в 16 поединках. У Ломаченко 14 побед и два поражения.