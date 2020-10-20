Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов назвал бойца, который «почти на одной ступени с Ф. Емельяненко»

Нурмагомедов назвал бойца, который «почти на одной ступени с Ф. Емельяненко»
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто, по его мнению, почти достоин стать в один ряд со знаменитым бойцом MMA Фёдором Емельяненко. По мнению Нурмагомедова, это бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер.

Напомним, Хабиб не раз заявлял о желании провести бой с Сен-Пьером. Тот официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит устраивающее его предложение.

«Я очень хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером. Мысль о бое с ним меня интригует. Он был одним из тех бойцов, на которых я смотрел, когда рос.

Он величайший боец в истории UFC. Во всех ММА он почти на одной ступени с Фёдором [Емельяненко]. Бой с Жоржем был бы интересным», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу TSN.

Тренер Сен-Пьера оценил вероятность его боя с Нурмагомедовым
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020