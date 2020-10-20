Нурмагомедов назвал бойца, который «почти на одной ступени с Ф. Емельяненко»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто, по его мнению, почти достоин стать в один ряд со знаменитым бойцом MMA Фёдором Емельяненко. По мнению Нурмагомедова, это бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер.
Напомним, Хабиб не раз заявлял о желании провести бой с Сен-Пьером. Тот официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит устраивающее его предложение.
«Я очень хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером. Мысль о бое с ним меня интригует. Он был одним из тех бойцов, на которых я смотрел, когда рос.
Он величайший боец в истории UFC. Во всех ММА он почти на одной ступени с Фёдором [Емельяненко]. Бой с Жоржем был бы интересным», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу TSN.
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