Нурмагомедов назвал бойца, который «почти на одной ступени с Ф. Емельяненко»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто, по его мнению, почти достоин стать в один ряд со знаменитым бойцом MMA Фёдором Емельяненко. По мнению Нурмагомедова, это бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер.

Напомним, Хабиб не раз заявлял о желании провести бой с Сен-Пьером. Тот официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит устраивающее его предложение.

«Я очень хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером. Мысль о бое с ним меня интригует. Он был одним из тех бойцов, на которых я смотрел, когда рос.

Он величайший боец в истории UFC. Во всех ММА он почти на одной ступени с Фёдором [Емельяненко]. Бой с Жоржем был бы интересным», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу TSN.