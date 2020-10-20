Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение и показал фото в респираторе

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение в «Инстаграме».
Напомним, в настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Не важно, кто мы такие. Важно то, какой у нас план», — написал он, прикрепив текст к фотографии в респираторе.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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