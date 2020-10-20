Хабиб: Порье показал слабость, согласившись на бой с Конором в полусреднем весе

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что бывший временный чемпион лиги Дастин Порье продемонстрировал слабость, согласившись провести встречу с Конором Макгрегором в полусреднем дивизионе.

«Не понимаю, почему Дастин показал слабость. Это моё мнение. Вам нужно что-то говорить, ему тоже нужно было что-то делать. В UFC попросили его подраться с Конором, тот сказал, что пожертвует $ 0,5 млн, и Порье ответил „да, да, да“.

Но Дастин — легковес, не боец полусреднего веса. Почему он собрался в эту категорию? Если хочет драться за пояс, пусть выступает в лёгком весе. Так что посмотрим. В предстоящие выходные подерутся два лучших бойца лёгкого дивизиона на планете, и это будут не Конор и Порье", — приводит слова Нурмагомедова BJ Penn.

24 октября Хабиб выступит на турнире UFC 254, где встретится с Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.