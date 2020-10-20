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В UFC показали 6 ярких побед Нурмагомедова, в том числе, над Конором и Порье

В UFC показали 6 ярких побед Нурмагомедова, в том числе, над Конором и Порье
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC продолжает подогревать интерес к турниру по смешанным единоборствам UFC 254. проведение которого запланировано на 24 октября. В преддверии шоу на странице лиги в «Инстаграме» опубликован ролик, посвящённый победам чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

В одном посте представлены шесть ярких побед россиянина. Среди них успех в дебютном бою Нурмагомедова в UFC, когда он справился с Камалом Шалорусом, а также триумфы в титульных поединках с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, на турнире UFC 254 Нурмагомедов будет защищать титул от посягательств временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

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