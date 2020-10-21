Комик Нурлан Сабуров: Хабиб порвёт Гэтжи
Стэндап-комик и шоумен Нурлан Сабуров дал прогноз на главный бой турнира UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
«Всем привет! Я хочу дать прогноз на главный бой выходных. Я проделал серьёзную аналитическую работу и считаю, что Хабиб порвёт ***** (на фиг) Гэтжи. Надеюсь, это видео никуда не попадёт», — сказал Сабуров в «инстаграме» UFC Russia.
Напомним, 24 октября на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул от посягательств временного чемпиона лиги Джастина Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
Хабиб назвал единственный бой, который ему будет интересен после встречи с Гэтжи
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