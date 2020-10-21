Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гаджиев отреагировал на слова А. Емельяненко о «зелёном» подбородке Нурмагомедова

Гаджиев отреагировал на слова А. Емельяненко о «зелёном» подбородке Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова бойца MMA Александра Емельяненко, который сказал, что Хабиб Нурмагомедов может поплыть от одного удара Джастина Гэтжи, так как у него «зелёный» подбородок. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Рассуждать о подбородке Хабиба нет поводов и аргументов. Почему? Да потому что мы не видели, как Хабиб пропускает.

У Нурмагомедова 28 боёв и ноль поражений. Я не знаю, что было в самом начале. Но всю свою взрослую карьеру Хабиб делал всё для того, чтобы эти удары не пропускать. И это при том уровне ударников, которые противостояли ему. Это и Макгрегор, и Джонсон. Они же не причиняли никакого урона челюсти Хабиба. Откуда Сане знать, какая у Хабиба челюсть?» — цитирует Гаджиева Sport24.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.

Туменов отреагировал на слова Гэтжи о тренере Нурмагомедова
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020