Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала роскошное фото в купальнике
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует на бортике у бассейна.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
«Становится всё жарче», — написала в комментариях Перл Гонсалес, также выступающая в MMA.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала фото с обнажённой грудью
- 21 октября 2020
-
13:24
-
13:02
-
12:15
-
12:01
-
11:31
-
10:50
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:07
-
09:00
-
07:50
-
07:39
-
06:59
-
00:44
-
00:33
-
00:17
- 20 октября 2020
-
23:25
-
23:01
-
22:09
-
21:06
-
20:57
-
19:59
-
19:24
-
18:28
-
18:16
-
17:10
-
16:41
-
16:08
-
15:16
-
14:06
-
14:01
-
13:08
-
12:19
-
12:12
Партнерский контент