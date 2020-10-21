«Меня обзывают цыплёнком и трусом». Чендлер объяснил, почему отказался от боя с Махачевым

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер рассказал, почему не захотел проводить поединок с Исламом Махачевым, который лишился соперника на турнире UFC 254.

Напомним, Чендлера назначили резервистом на титульный поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября.

«Русские, дагестанцы, все эти парни на хвосте у Хабиба — их миллионы — уничтожают меня, обзывают меня цыплёнком и трусом. Но я подписывал контракт не для того, чтобы сражаться с кем угодно, особенно на двухнедельном уведомлении, когда надо менять планы — вообще всё. Сейчас я резервист титульного боя. Мои тело, разум и душа готовы к следующему шагу», — цитирует его MMANews.