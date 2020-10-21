Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гэтжи: я должен был проиграть Фергюсону. Но я забрал его душу

Гэтжи: я должен был проиграть Фергюсону. Но я забрал его душу
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Джастин Гэтжи признал, что должен был проиграть Тони Фергюсону в поединке, состоявшемся 9 мая. Напомним, Гэтжи принял бой с Фергюсоном на коротком уведомлении, после того как Хабиб Нурмагомедов не смог вылететь из России.

«Это поединок очень большой. Я в таких местах никогда не был. Я должен был проиграть Фергюсону и не быть здесь. Но я забрал его душу», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

24 октября Гэтжи сразится с Нурмагомедовым за пояс в лёгком весе.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Гэтжи наговорил гадостей Хабибу и его фанатам. Сможет повторить это ему в лицо? LIVE
На пляже «Бойцовского острова» Орёл и Хайлайт ответят на главные вопросы по бою. Все подробности — на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020