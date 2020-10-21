Гэтжи: я должен был проиграть Фергюсону. Но я забрал его душу

Американский боец MMA Джастин Гэтжи признал, что должен был проиграть Тони Фергюсону в поединке, состоявшемся 9 мая. Напомним, Гэтжи принял бой с Фергюсоном на коротком уведомлении, после того как Хабиб Нурмагомедов не смог вылететь из России.

«Это поединок очень большой. Я в таких местах никогда не был. Я должен был проиграть Фергюсону и не быть здесь. Но я забрал его душу», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

24 октября Гэтжи сразится с Нурмагомедовым за пояс в лёгком весе.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.