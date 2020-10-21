Нурмагомедов и Гэтжи пожали друг другу руки после дуэли взглядов

Американский боец MMA Джастин Гэтжи и действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожали друг другу руки после дуэли взглядов в преддверии турнира UFC 254. Напомним, во время дуэли взглядов Гэтжи отказался фотографироваться со своим поясом временного чемпиона промоушена.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.



Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.