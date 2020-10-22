Нурмагомедов показал яркое фото с дуэли взглядов с Гейджи

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе дуэли взглядов с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гейджи. Напомним, поединок Хабиб — Гейджи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гейджи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.