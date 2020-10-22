Гассиев показал тренировку на реакцию перед своим боем в Сочи

Российский боксёр Мурат Гассиев показал, как готовится к предстоящему бою с албанцем Нури Сефери. Накануне он на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео тренировки на реакцию с теннисным мячом.



Дебют Гассиева в тяжёлом весе запланирован на 31 октября. Изначально соперником Мурата должен был стать экс-претендент на пояс WBC американец Кевин Джонсон. Затем в качестве оппонента Гассиева назывался Сефер Сефери.Однако накануне стало известно, что из-за пандемии его заменит брат албанца — Нури Сефери.



«Десять дней до боя», — подписал ролик российский боксёр.

Видео доступно «Чемпионате».

Напомним, последний поединок Гассиев провёл в июле 2018 года, уступив Александру Усику. Он до сих пор не дебютировал в тяжёлом весе.