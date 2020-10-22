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«Чё это за маска?» Кормье подколол Нурмагомедова в респираторе и шлёпанцах

«Чё это за маска?» Кормье подколол Нурмагомедова в респираторе и шлёпанцах
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье по-дружески подколол обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В видео, которое появилось в «Инстаграме», Кормье с маской на лице удивляется внешнему виду Нурмагомедова, который предпочёл использовать респиратор.

«Это ещё что? Чё это за маска? Хабиб, что это у тебя за маска?» — спрашивает Кормье.

После этого спортсмены в шутку поборолись, и Даниэль не преминул пошутить на тему обуви Хабиба, который был в шлёпанцах.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Напомним, 24 октября Нурмагомедову предстоит защита пояса в поединке с Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.

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