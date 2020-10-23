Соперник Яковлева на турнире UFC 254 провалил взвешивание

Джоэль Альварес, соперник россиянина Александра Яковлева на турнире UFC 254, не уложился в лимит лёгкой весовой категории. Весы показали 159,5 фунта. Россиянин также чуть уложился в лимит — 155,5 фунта, но 0,5 фунта — допустимый перевес. Таким образом, Яковлев в качестве компенсации получит 20% от гонорара соперника вне зависимости от исхода боя.

Напомним, главным боем турнира UFC 254 станет поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. Турнир пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.