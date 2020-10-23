Нурмагомедов полностью разделся, чтобы сделать вес перед боем с Гейджи. Видео

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов полностью разделся, чтобы уложиться в лимит дивизиона перед поединком с Джастином Гейджи. Соответствующее видео появилось в «Твиттере». Напомним, перед боем с Дастином Порье в сентябре 2019 года Нурмагомедов проделал аналогичную процедуру.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» UFC on BT Sport.
Напомним, бой Хабиб — Гейджи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и возглавит кард турнира UFC 254. Ранее сообщалось, что россиянин согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг утром до взвешивания.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гейджи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.
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