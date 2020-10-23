Дана Уайт пообещал Махачеву главный бой на турнире UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что россиянин Ислам Махачев, который входит в команду обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, получит главный бой на одном из ближайших турниров промоушена.

«Ислам поедет в Вегас и проведёт главный бой на турнире в Лас-Вегасе. На одном из турниров», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

Напомним, Махачев должен был выступить в андеркарде боя Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, которые сразятся на турнире UFC 254 в Абу-Даби 24 октября, однако поединок россиянина сорвался, так как его соперник Рафаэль дос Аньос заразился коронавирусом.

29-летний Махачев выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. На его счету 19 боёв в MMA, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.