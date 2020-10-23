Футболист московского «Спартака» Зелимхан Бакаев обратился к Хабибу перед боем с Гэтжи

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поддержал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед боем с Джастином Гэтжи. Соответствующее видео он опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».
«Салам алейкум, Хабиб. Хочу пожелать тебе удачи в предстоящей схватке. Мы здесь все болеем за тебя и переживаем. По воле Всевышнего ты выйдешь победителем из этого поединка», — сказал в ролике игрок «Спартака».
Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб — Гэтжи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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