Хабиб — о выступлении без зрителей: мне не нравится такая энергетика

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не по душе проводить турнир без зрителей. Вместе с тем россиянин отметил, что пока с этим ничего поделать нельзя.

«Когда я дрался в Абу-Даби год назад, здесь была сумасшедшая толпа. Со мной было много людей, в том числе мой отец. Это было отличное время. Теперь всё иначе. Фанатов не будет. Честно говоря, мне не нравится такая энергетика. Мне хочется драться, когда в зале зрители, но что мы можем сделать?

Когда фанаты на трибунах, то это другой уровень энергии. Некоторые бойцы дерутся хорошо без них, кто-то нервничает под их взорами и дерётся хуже. Если говорить конкретно обо мне, я люблю болельщиков. Они придают мне энергию. Неважно, поддерживают они меня или нет. Я получаю энергию.

Сейчас мне предстоит бой без болельщиков. Посмотрим, что из этого получится. Но когда клетка закроется, ничего не изменится. Я просто буду охотиться за соперником", — приводит слова россиянина BJ Penn.



24 октября Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою турнира UFC 254. Его соперником станет Джастин Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.