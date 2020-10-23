Сохранит ли Хабиб титул в бою с Гэтжи?
Завтра, 24 октября, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.
Предлагаем поделиться своим прогнозом на предстоящий бой — проголосуйте за того, кто, по вашему мнению, станет победителем:
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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