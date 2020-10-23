Спарринг-партнёр Хабиба: Нурмагомедов переведёт Гэтжи в партер, когда захочет

Спарринг-партнёр чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Мовлид Хайбулаев поделился мыслями о сопернике россиянина Джастине Гэтжи, а также дал прогноз на их дуэль.

«У Гэтжи ничего сверхъестественного нет. Единственное, что он умеет, — это расслаблять соперника, пропуская много ударов, а потом наносить встречный удар. Он пропускает, а потом навстречу наносит удар. Это его основная работа. Только на это он может надеяться в бою с Хабибом. В остальном я не вижу, чем он может удивить Хабиба и создать ему проблемы.

10–15 лет я ходил на вольную борьбу, но я не могу остановить Хабиба. Он может меня перевести тогда, когда этого захочет. С Гэтжи не будет трудностей. Когда захочет, тогда и переведёт его в партер. Думаю, Джастин в плане борьбы даже слабее Дастина Порье.

Как завершится бой? Скоро увидим. Думаю, досрочно, все пять раундов не продлится. Удушающий. Так же, как он задушил предыдущих соперников», — приводит слова Хайбулаева Sport24.

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254. Это будет третья защита титула у россиянина.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.