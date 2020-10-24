Тренер Хабиба — о сомнениях в результатах взвешивания: это глупо
Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал глупыми сомнения болельщиков в результатах взвешивания его подопечного.
Ранее в СМИ и социальных сетях многие выражали сомнения в том, что россиянин уложился в требуемый вес. Например, известный в мире ММА диетолог Майк Дольче заявил, что на церемонии взвешивания была допущена серьёзная ошибка.
24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254, где встретится с Джастином Гэтжи. Это будет третья защита титула у россиянина.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.
Известный ММА-диетолог не верит, что Хабиб сделал вес
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