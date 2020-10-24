Девушка-боец Ванзант выложила новое фото в откровенном купальнике
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в ММА, опубликовала в своём «инстаграме» новую запись. Ванзант показала фото в открытом красном купальнике у бассейна.
«Девочкам просто нужно солнце», — подписала фото Ванзант.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Всего за 12 часов фотография Ванзант набрала более 85 тыс. лайков.
Последний из своих поединков 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Ванзант регулярно выкладывает в «инстаграме» яркие фото.
Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала роскошное фото в купальнике
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