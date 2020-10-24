Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Девушка-боец Ванзант выложила новое фото в откровенном купальнике

Девушка-боец Ванзант выложила новое фото в откровенном купальнике
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в ММА, опубликовала в своём «инстаграме» новую запись. Ванзант показала фото в открытом красном купальнике у бассейна.

«Девочкам просто нужно солнце», — подписала фото Ванзант.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Всего за 12 часов фотография Ванзант набрала более 85 тыс. лайков.

Последний из своих поединков 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Ванзант регулярно выкладывает в «инстаграме» яркие фото.

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала роскошное фото в купальнике
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020