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Туменов: если Волков сможет держать Харриса на дистанции, то перестреляет его

Туменов: если Волков сможет держать Харриса на дистанции, то перестреляет его
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка соотечественника Александра Волкова с американцем Уолтом Харрисом. Бой состоится 24 октября на турнире UFC 254.

«Волков нестабильный: то дерётся очень хорошо, в другой раз — не очень. Видел последний бой Харриса, он очень опасен в первом раунде. Если Саша сможет измотать и держать на дистанции — перестреляет Харриса. Всё зависит от плана и физического состояния нашего бойца. Бой равный, поэтому предсказывать победу одно из бойцов очень сложно.

Если говорить о титульных боях в тяжёлом дивизионе, у Волкова до сих пор есть потенциал, но иногда ему не везёт. С Льюисом, например, не повезло в концовке, пропустил непонятный удар. Если будут удачные соперники — всё сложится. В тяжёлом весе один явный претендент — это Нганну, кроме него и нет больше серьёзных.

Нужна новая кровь. Если Волков выиграет один-два боя, могут дать бой за титул», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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