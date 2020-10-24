Туменов: если Волков сможет держать Харриса на дистанции, то перестреляет его

Российский боец ММА Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка соотечественника Александра Волкова с американцем Уолтом Харрисом. Бой состоится 24 октября на турнире UFC 254.
«Волков нестабильный: то дерётся очень хорошо, в другой раз — не очень. Видел последний бой Харриса, он очень опасен в первом раунде. Если Саша сможет измотать и держать на дистанции — перестреляет Харриса. Всё зависит от плана и физического состояния нашего бойца. Бой равный, поэтому предсказывать победу одно из бойцов очень сложно.
Если говорить о титульных боях в тяжёлом дивизионе, у Волкова до сих пор есть потенциал, но иногда ему не везёт. С Льюисом, например, не повезло в концовке, пропустил непонятный удар. Если будут удачные соперники — всё сложится. В тяжёлом весе один явный претендент — это Нганну, кроме него и нет больше серьёзных.
Нужна новая кровь. Если Волков выиграет один-два боя, могут дать бой за титул», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 24 октября 2020
-
12:50
-
12:43
-
12:11
-
12:00
-
11:41
-
11:09
-
11:08
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
09:55
-
09:19
-
08:16
-
08:00
-
07:28
-
05:12
-
01:46
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:19
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:38
-
23:19
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:23
-
21:00
-
20:50
-
20:21
-
19:32
-
19:20