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Шлеменко: что-то подсказывает, что Волков выиграет нокаутом

Шлеменко: что-то подсказывает, что Волков выиграет нокаутом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего боя от поединка соотечественника, Александра Волкова, с американцем Уолтом Харрисом. Бой состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254.

«У Саши большие шансы в этом бою. Харрис — боец больше ударного стиля. Он умеет бороться, но не является суперпрофессионалом. Здесь у Волкова не должно быть больших проблем. Что-то мне подсказывает, что он выиграет нокаутом», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что на взвешивании Волков оказался тяжелее соперника на 5 кг.

Главным боем турнира UFC 254 станет поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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