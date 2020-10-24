Шлеменко: что-то подсказывает, что Волков выиграет нокаутом

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего боя от поединка соотечественника, Александра Волкова, с американцем Уолтом Харрисом. Бой состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254.



«У Саши большие шансы в этом бою. Харрис — боец больше ударного стиля. Он умеет бороться, но не является суперпрофессионалом. Здесь у Волкова не должно быть больших проблем. Что-то мне подсказывает, что он выиграет нокаутом», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее стало известно, что на взвешивании Волков оказался тяжелее соперника на 5 кг.



Главным боем турнира UFC 254 станет поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.