Шлеменко: волнительно за Хабиба

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 254, в котором чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с обладателем титула временного чемпиона Джастином Гэтжи.
По словам Шлеменко, с учётом некоторых аспектов, за Хабиба становится волнительно.
«Интерес к бою Хабиб — Гэтжи приковывают заявления Гэтжи о том, что у него борьба не хуже, чем у Хабиба. Любому сложно оценить его борьбу, потому что Гэтжи ни разу ей не пользовался. Если гипотетически предположить, что у него хорошая борьба, то, наверное, это самый опасный соперник для Хабиба будет.
Если Нурмагомедову не удастся забороть Гэтжи, согласитесь, будет очень непросто. Конечно, я сомневаюсь, но присутствуют эти мысли. Джастин — самый опасный ударник в этом дивизионе.
Тем самым, становится интересно и волнительно за Хабиба. Чисто на бумаге — Гэтжи удобный соперник для Хабиба, но если верить словам Джастина, то шансы более менее уравниваются. Вспоминая бой с Конором, он не являлся базовым борцом. Но Макгрегор неплохо показал себя в начале.
Мотивация в бою с Конором у Хабиба была выше, чем сейчас. Когда на тебя столько грязи выливают, самого разрывает. А с Гэтжи у них один менеджер. Джастин с Хабибом раньше общались, есть видео, где они сидят за одним столом. Хорошие отношения с соперником расслабляют. Как бы злую шутку не сыграло", — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.
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19:51Шлеменко: волнительно за Хабиба Эксклюзив
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