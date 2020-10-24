Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко: волнительно за Хабиба

Шлеменко: волнительно за Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 254, в котором чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с обладателем титула временного чемпиона Джастином Гэтжи.

По словам Шлеменко, с учётом некоторых аспектов, за Хабиба становится волнительно.

«Интерес к бою Хабиб — Гэтжи приковывают заявления Гэтжи о том, что у него борьба не хуже, чем у Хабиба. Любому сложно оценить его борьбу, потому что Гэтжи ни разу ей не пользовался. Если гипотетически предположить, что у него хорошая борьба, то, наверное, это самый опасный соперник для Хабиба будет.

Если Нурмагомедову не удастся забороть Гэтжи, согласитесь, будет очень непросто. Конечно, я сомневаюсь, но присутствуют эти мысли. Джастин — самый опасный ударник в этом дивизионе.

Тем самым, становится интересно и волнительно за Хабиба. Чисто на бумаге — Гэтжи удобный соперник для Хабиба, но если верить словам Джастина, то шансы более менее уравниваются. Вспоминая бой с Конором, он не являлся базовым борцом. Но Макгрегор неплохо показал себя в начале.

Мотивация в бою с Конором у Хабиба была выше, чем сейчас. Когда на тебя столько грязи выливают, самого разрывает. А с Гэтжи у них один менеджер. Джастин с Хабибом раньше общались, есть видео, где они сидят за одним столом. Хорошие отношения с соперником расслабляют. Как бы злую шутку не сыграло", — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020