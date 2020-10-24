Хабиб — Гэтжи: прямая трансляция, бой начался
Сегодня, 24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретятся чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию боя Хабиб – Гэтжи.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Что касается Гэтжи, то Джастин в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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