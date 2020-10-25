Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после завершения карьеры

Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и завершения карьеры.

«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень рая», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.

Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.