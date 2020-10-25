Пакьяо — Хабибу: было большой честью смотреть, как ты соревнуешься, величайший

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с 29-й победой на профессиональной сцене и отреагировал на его решение завершить карьеру.



«Поздравляю величайшего Хабиба с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты соревнуешься. Уважение», — написал Пакьяо на своей странице в «Твиттере».



Вчера, 24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.



Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру Непобеждённый чемпион уходит из спорта с фантастическим рекордом 29-0.