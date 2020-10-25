Пакьяо — Хабибу: было большой честью смотреть, как ты соревнуешься, величайший

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с 29-й победой на профессиональной сцене и отреагировал на его решение завершить карьеру.
«Поздравляю величайшего Хабиба с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты соревнуешься. Уважение», — написал Пакьяо на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.
Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
- 25 октября 2020
-
07:10
-
06:57
-
06:28
-
05:24
-
04:53
-
04:36
-
03:47
-
03:28
-
03:04
-
02:45
-
02:38
-
02:17
-
02:06
-
01:56
-
01:50
-
01:50
-
01:45
-
01:36
-
01:33
-
01:27
-
01:25
-
01:16
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:07
-
01:02
-
01:02
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:33