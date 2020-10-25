Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Пакьяо — Хабибу: было большой честью смотреть, как ты соревнуешься, величайший

Пакьяо — Хабибу: было большой честью смотреть, как ты соревнуешься, величайший
Бокс/ММА / UFC 0

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с 29-й победой на профессиональной сцене и отреагировал на его решение завершить карьеру.

«Поздравляю величайшего Хабиба с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты соревнуешься. Уважение», — написал Пакьяо на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 24 октября Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру
Непобеждённый чемпион уходит из спорта с фантастическим рекордом 29-0.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020