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Кормье: Хабиб мог использовать армбар, но не стал причинять боль Гэтжи на глазах родителей

Кормье: Хабиб мог использовать армбар, но не стал причинять боль Гэтжи на глазах родителей
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил мнение о завершении боя Хабибом Нурмагомедовым приёмом треугольник в противостоянии с Джастином Гэтжи на UFC 254.

«Хабиб мог использовать любимый приём своего отца – армбар, но всю неделю слышал, как Джастин говорил, что никогда не постучит. Хабиб не хотел причинять ему боль на глазах у его родителей, поэтому он пошёл на треугольник и просто уложил его спать», — приводит слова Кормье ESPN MMA в «твиттере».

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов стал третьим бойцом UFC, победившим приёмом треугольник в титульном бою.

Бой с Гэтжи стал для Хабиба Нурмагомедова первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

Хабиб победил Гэтжи удушающим приёмом треугольником. Видео
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